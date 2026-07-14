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Джавадов пытался убить мать и сел в тюрьму

Инара Рафикгызы
14:19 730

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение дела 25‑летнего Балали Джавадова, обвиняемого в покушении на убийство собственной матери.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в поселке Сараи Абшеронского района на фоне затяжного семейного конфликта. По данным следствия, за год до нападения мать Балали — В.Джавадова — ушла из дома. Женщина больше не могла терпеть, что муж и оба сына употребляли наркотики, вели себя неподобающим образом, поэтому сняла отдельное жилье и стала жить одна. Балали же, считая, что мать оставила семью и перестала о них заботиться, решил «отомстить». Он пришел в дом, где она жила, и нанес ей ножевые ранения. 44‑летняя женщина получила 13 ударов ножом и была срочно доставлена в больницу. Врачи сумели спасти ей жизнь.

На суде Джавадов признал вину лишь частично. Он утверждал, что не собирался убивать мать, был в возбужденном состоянии и не помнит, сколько раз ударил ее ножом. По словам Джавадова, после случившегося он поехал в поселок Джорат, рассказал обо всем отцу: тот отвез его в полицию.

Пострадавшая рассказала, что растила сыновей в тяжелых условиях, но так и не дождалась от них благодарности. Она пояснила, что и муж, и оба сына были наркозависимыми. Муж, по ее словам, приводил домой наркоманов, а сыновья оставляли ее одну с ними. Женщина сообщила, что другой сын, Этибар, во время службы в армии порезал себе руки, а Балали пытался сбежать из части. Она также отметила, что работала за 12 манатов в день и одна содержала семью, а муж выгонял ее из дома, чтобы употреблять наркотики. В итоге она ушла, не выдержав происходящего. Пострадавшая сказала, что не предъявляет сыну материальных претензий, но простить его не может.

Суд приговорил Балали Джавадова к 7 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

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