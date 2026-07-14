Алиев и Пеллегрини в селе Баш Гарвенд Агдамского района

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 14 июля ознакомились с работами, проводимыми в селе Баш Гарвенд Агдамского района, и заложили фундамент здания полной средней школы села Баш Гарвенд имени Милана Растислава Штефаника, рассчитанной на 840 учащихся.
Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал президентов Азербайджана и Словакии о работах, проводимых в селе Баш Гарвенд.
Баш Гарвенд расположено по правую сторону автомобильной дороги Барда - Агдам и железнодорожной линии Барда - Агдам, в 18 километрах от центра Агдама. Село, долгие годы находившееся под армянской оккупацией, было освобождено 20 ноября 2020 года. Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села 24 декабря 2023 года.
В настоящее время в селе создаются необходимая социальная инфраструктура, административные и служебные здания. Здесь будут действовать многофункциональное административное здание, медпункт, полная средняя школа, детские сады. В селе прокладываются автомобильные дороги общей протяженностью 35 километров, создаются система связи, сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и отвода сточных вод. В целях экономии энергоснабжения в селе Баш Гарвенд будут использоваться альтернативные источники энергии.
Президентов Азербайджана и Словакии также проинформировали о полной средней школе имени Милана Растислава Штефаника в селе, рассчитанной на 840 учеников. Было сообщено, что территория школы составляет 3 гектара. В здании будут 35 классных комнат, кабинеты технологий, военной подготовки, компьютерные классы, библиотека, физическая, биологическая и химическая лаборатории. Также будут созданы актовый и спортивный залы, буфет и другая необходимая учебная инфраструктура.
Для обеспечения здания электроэнергией планируется установить солнечные батареи. На территории школы как для учеников, так и жителей будет создана большая спортивная площадка с беговой дорожкой, игровыми зонами, местами отдыха, будут разбиты зеленые зоны.
Президенты Азербайджана и Словакии заложили фундамент школы. В строительстве села Баш Гарвенд участвуют словацкие компании. Школа, которая будет построена в селе, передается Словакией в дар Азербайджану.
Затем главы государств ознакомились с условиями, созданными в доме, построенном в селе.
Было отмечено, что строительство села общей площадью около 480 гектаров будет осуществляться в два этапа. Первый этап охватывает площадь более 200 гектаров. На этом этапе будет построен 851 частный дом для проживания 3703 человек. Из них 170 домов – двухкомнатные, 417 – трехкомнатные, 145 – четырехкомнатные и 119 – пятикомнатные.