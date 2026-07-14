Алиев и Пеллегрини в селе Баш Гарвенд Агдамского района

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 14 июля ознакомились с работами, проводимыми в селе Баш Гарвенд Агдамского района, и заложили фундамент здания полной средней школы села Баш Гарвенд имени Милана Растислава Штефаника, рассчитанной на 840 учащихся. Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал президентов Азербайджана и Словакии о работах, проводимых в селе Баш Гарвенд.

Баш Гарвенд расположено по правую сторону автомобильной дороги Барда - Агдам и железнодорожной линии Барда - Агдам, в 18 километрах от центра Агдама. Село, долгие годы находившееся под армянской оккупацией, было освобождено 20 ноября 2020 года. Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села 24 декабря 2023 года. В настоящее время в селе создаются необходимая социальная инфраструктура, административные и служебные здания. Здесь будут действовать многофункциональное административное здание, медпункт, полная средняя школа, детские сады. В селе прокладываются автомобильные дороги общей протяженностью 35 километров, создаются система связи, сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и отвода сточных вод. В целях экономии энергоснабжения в селе Баш Гарвенд будут использоваться альтернативные источники энергии.