Тиктокерша Халилова требовала огромные деньги у сожителя

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу тиктокерши Айбениз Халиловой (Бяниз), обвиняемой в вымогательстве путем угроз на сумму около 1 миллиона манатов.

Как сообщает haqqin.az, в ходе процесса выступил государственный обвинитель. Он заявил, что предъявленное Халиловой обвинение нашло свое подтверждение во время судебного следствия, и попросил признать ее виновной в вымогательстве путем угроз 836 тысяч манатов и хулиганстве, приговорив к 11 годам лишения свободы.

Адвокатам было предоставлено время для подготовки к защитительной речи. Судебный процесс продолжится 21 июля.

Напомним, жалобу в Сураханское районное управление полиции на тиктокершу подал ее сожитель Х.Керимов. Правоохранительные органы возбудили в отношении Халиловой уголовное дело по статьям 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное повторно) и 182.2.4 (вымогательство путем угроз, совершенное в целях получения имущества в значительном размере) Уголовного кодекса. Заявитель в своем заявлении указал, что А.Халилова по частям требовала у него деньги на общую сумму в 836 тысяч манатов.