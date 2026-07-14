Болгарии «не место в коалиции желающих»

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Болгария больше не будет входить в состав так называемой «коалиции желающих» — группы стран, поддерживающих Украину в борьбе против российской агрессии, сообщает агентство Bloomberg.
Радев отметил, что посетить встречу его пригласил лично президент Эммануэль Макрон. «Болгарии там не место. Потому что мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — подчеркнул премьер-министр, добавив, что Болгария такой помощи не оказывает.
По словам Радева, решение «российско-украинского конфликта» заключается «не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии по прекращению эскалации». Он также добавил, что решения, касающиеся коллективной безопасности Европы, принимаются в других форматах.
Румен Радев сегодня будет присутствовать на военном параде в Париже по случаю Дня взятия Бастилии. Накануне лидеры Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Франции и Швеции на встрече «коалиции желающих» решили, что осенью в Польше пройдут первые военные учения по отработке миротворческой миссии в Украине.
Радев — бывший президент Болгарии, евроскептик. Возглавляемая им коалиция «Прогрессивная Болгария» выиграла в апреле 2026 года досрочные парламентские выборы и получила большинство.