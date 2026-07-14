Болгарии «не место в коалиции желающих»

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Болгария больше не будет входить в состав так называемой «коалиции желающих» — группы стран, поддерживающих Украину в борьбе против российской агрессии, сообщает агентство Bloomberg.

Радев отметил, что посетить встречу его пригласил лично президент Эммануэль Макрон. «Болгарии там не место. Потому что мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — подчеркнул премьер-министр, добавив, что Болгария такой помощи не оказывает.