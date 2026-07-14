Израиль и Ливан возобновили переговоры

Ливан и Израиль провели в Риме переговоры при посредничестве США для реализации рамочного соглашения, сообщает Reuters.

14 июля Ливан и Израиль возобновили переговоры в итальянской столице Риме. В Бейруте надеются на прогресс в достижении соглашения о выводе израильских войск из Южного Ливана в рамках сделки, заключенной при посредничестве США, хотя ожидания быстрого прогресса невелики. Сообщается, что переговоры продолжатся завтра в посольстве США в Риме.

Ливанские чиновники заявили, что перенос встречи в Италию позволит делегациям обеих стран консультироваться со своими правительствами и получать дальнейшие инструкции непосредственно в ходе переговоров.