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Израиль и Ливан возобновили переговоры

14:46 226

Ливан и Израиль провели в Риме переговоры при посредничестве США для реализации рамочного соглашения, сообщает Reuters.

14 июля Ливан и Израиль возобновили переговоры в итальянской столице Риме. В Бейруте надеются на прогресс в достижении соглашения о выводе израильских войск из Южного Ливана в рамках сделки, заключенной при посредничестве США, хотя ожидания быстрого прогресса невелики. Сообщается, что переговоры продолжатся завтра в посольстве США в Риме.

Ливанские чиновники заявили, что перенос встречи в Италию позволит делегациям обеих стран консультироваться со своими правительствами и получать дальнейшие инструкции непосредственно в ходе переговоров.

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