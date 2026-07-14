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Минздрав приносит извинения

14:48 846

Минздрав Азербайджана сообщил о временном техническом сбое в информсистеме Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

«Сегодня утром, примерно между 10:00 и 11:00, в информационной системе, обеспечивающей работу рентген-службы Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, произошел временный технический сбой. По этой причине среди граждан, обратившихся для прохождения рентген-обследования, на некоторое время образовалась очередь.

Техническая неполадка была оперативно устранена, и в настоящее время рентген-служба работает в полностью штатном режиме.

Приносим гражданам извинения за доставленные временные неудобства. Благодарим вас за проявленное понимание и терпение!» - говорится в сообщении.

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