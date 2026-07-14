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Президента Словакии приятно удивил жест Ильхама Алиева

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14:57 1174

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично сел за руль автомобиля во время совместной поездки с президентом Словакии Петером Пеллегрини, приятно удивив гостя необычным жестом гостеприимства. Об этом словацкий лидер написал на своей странице в социальной сети X.

Пеллегрини отметил, что подобный формат продолжения официальной программы был весьма необычным, поскольку принимающие главы государств, как правило, лично не управляют автомобилем во время визитов.

«Президент Алиев и я продолжили следующую часть нашей программы довольно необычным образом. Безусловно, нечасто бывает, чтобы принимающий глава государства лично садился за руль во время официального визита», - написал президент Словакии.

Он подчеркнул, что был искренне тронут этим неординарным и внимательным жестом со стороны азербайджанского лидера.

По словам Пеллегрини, поступок Ильхама Алиева стал ярким свидетельством теплых отношений между двумя странами, дружбы их народов, а также взаимного доверия и уважения, лежащих в основе двустороннего партнерства.

«Я искренне благодарю президента Алиева за это запоминающееся проявление гостеприимства», - добавил словацкий лидер.

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