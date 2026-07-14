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Из всесоюзной здравницы – в поле битвы. Украина отрезает Крым со всех сторон

наш обзор
Отдел информации
15:56 2043

В аннексированном Россией Крыму в результате систематических ударов Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация. В последние дни украинские силы неоднократно наносили удары по энергетической инфраструктуре Крыма, нарушая тем самым электроснабжение на значительной части полуострова.

Российские власти сообщают, что в результате ударов по электроподстанциям около 1,4 миллиона абонентов в Крыму остались без электричества. Однако местные жители пишут в социальных сетях, что Крым полностью обесточен, а в северной части полуострова электричества нет уже больше недели.

При это никто в Крыму не дает никаких прогнозов об улучшении ситуации в ближайшем будущем. В действительности, учитывая продолжающиеся интенсивные удары украинской армии, такие прогнозы были бы неправдоподобны. Сергей Аксенов, называющий себя «главой Республики Крым», сегодня в очередной раз обратился к населению, заявив, что возобновление продажи бензина на автозаправочных станциях и электроснабжения в обычном режиме невозможно.

Местные жители пишут в социальных сетях, что Крым полностью обесточен, а в северной части полуострова электричества нет уже больше недели

«К сожалению, гарантированной ежедневной продажи бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет... Сформировать точные графики подачи электроэнергии на территории Республики Крым сегодня невозможно», – заявил Аксенов.

Он также сказал о формировании графика поставки генераторов в те населенные пункты, в которых дольше всего отсутствует электроэнергия. «К сожалению, есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было более 12 дней», – говорит Аксенов.

Напомним, после того как украинская армия де-факто перекрыла соединяющий Крым с югом России и проходящий через оккупированные территории сухопутный коридор интенсивными ударами беспилотников, продажа бензина на полуострове приостановлена. Хотя российская сторона пыталась доставлять топливо в Крым через Азовское море, однако украинские силы нанесли массированные удары по танкерам и фактически заблокировали морское движение. ВСУ стремятся перекрыть поставки для российских войск, дислоцированных на оккупированных территориях в материковой части Украины, путем нарушения поставок топлива и электроэнергии в Крым, а также закрытия логистических путей. Еще одна цель операции — сделать Крым непригодным для жизни россиян и вынудить их эвакуироваться.

С 1 по 8 июля командование беспилотных систем Украины нанесло удары по более чем 50 энергетическим объектам в Крыму. Ранее были атакованы две мощные электрические подстанции «Севастопольская» и «Широкое» в Севастополе. Ряд энергетических объектов расположен в западной и северо-западной частях Крыма, где размещены средства российской ПВО – радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы.

Жители городов Армянск и Красноперекопск, расположенных в северной части полуострова, пишут в социальных сетях, что уже больше недели остаются без электричества. У многих из-за этого нет воды. Местные жители считают ситуацию близкой к гуманитарной катастрофе. «За неделю нам ни на час не включили свет. Люди выкидывают продукты, лишаются работы и привычной жизни. В районах нет даже воды. В городе ее подают по четыре часа в день. Ходят слухи, что нам включают свет по несколько часов в день. Это неправда! Мы полностью обесточены», – говорится в анонимном заявлении из северного Крыма, распространенном крымскими пабликами.

В Ялте ситуация с энергоснабжением тоже остается напряженной. Город перевели в «режим строгой экономии» электричества

В северной части Крымского полуострова расположены несколько крупных электроподстанций, через которые Крым связан с оккупированными территориями Херсонской области. К энергетическому коллапсу эту часть аннексированного полуострова также привело то, что на соседних оккупированных территориях Херсонской области тоже был поражен ряд крупных и не очень подстанций.

«Город Красноперекопск пятые сутки без электроснабжения. Присоединяюсь к благодарности местным и региональным властям за своевременное оповещение граждан о возобновлении подачи электроэнергии, которая, к слову, полностью отсутствует. Сразу возникает вопрос: северный Крым к чему-то готовят? Каким образом в других городах электричество подается без графиков, но Армянск и Красноперекопск живут своей жизнью? Видимо, потому что здесь нет туристов, а есть только обычные граждане, ради которых стараться нет смысла», – пишет местная жительница Виктория Некрасова в VK.

Почти на неделю без света и воды остались жители сел Джанкойского района. «У нас, жителей села Островское, нет воды пятые сутки, нет пятые сутки света. У нас проживают многодетные семьи, пожилые люди, у людей птица, скотина. Приезжал водовоз, но ведрами воды не натаскаешь, чтобы удовлетворить все нужды», – пишут местные жители в паблике «Типичный Джанкой».

В Ялте ситуация с энергоснабжением тоже остается напряженной. Город перевели в «режим строгой экономии» электричества. Предприятиям поручено отключить кондиционеры, избыточное освещение и другие энергозатратные приборы, также предписано отключить в городе все рекламные конструкции, витрины, фасадное освещение, архитектурную подсветку зданий, билборды и другие объекты. Уличное освещение курорта сокращено вполовину, а городским стройкам рекомендовано работать только в дневное время. В многоквартирных домах остановлены лифты.

В Севастополе отключения света приводят к остановке троллейбусов, которыми активно пользуются горожане в условиях дефицита топлива. В домах наряду со светом исчезают и коммуникации.

Пока украинские военные продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам в Крыму, распространяются слухи об эвакуации населения с полуострова. Российская сторона, в свою очередь, уверяет, что слухи об эвакуации «распространяются украинской разведкой».

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