Из всесоюзной здравницы – в поле битвы. Украина отрезает Крым со всех сторон

В аннексированном Россией Крыму в результате систематических ударов Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация. В последние дни украинские силы неоднократно наносили удары по энергетической инфраструктуре Крыма, нарушая тем самым электроснабжение на значительной части полуострова. Российские власти сообщают, что в результате ударов по электроподстанциям около 1,4 миллиона абонентов в Крыму остались без электричества. Однако местные жители пишут в социальных сетях, что Крым полностью обесточен, а в северной части полуострова электричества нет уже больше недели. При это никто в Крыму не дает никаких прогнозов об улучшении ситуации в ближайшем будущем. В действительности, учитывая продолжающиеся интенсивные удары украинской армии, такие прогнозы были бы неправдоподобны. Сергей Аксенов, называющий себя «главой Республики Крым», сегодня в очередной раз обратился к населению, заявив, что возобновление продажи бензина на автозаправочных станциях и электроснабжения в обычном режиме невозможно.

«К сожалению, гарантированной ежедневной продажи бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет... Сформировать точные графики подачи электроэнергии на территории Республики Крым сегодня невозможно», – заявил Аксенов. Он также сказал о формировании графика поставки генераторов в те населенные пункты, в которых дольше всего отсутствует электроэнергия. «К сожалению, есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было более 12 дней», – говорит Аксенов. Напомним, после того как украинская армия де-факто перекрыла соединяющий Крым с югом России и проходящий через оккупированные территории сухопутный коридор интенсивными ударами беспилотников, продажа бензина на полуострове приостановлена. Хотя российская сторона пыталась доставлять топливо в Крым через Азовское море, однако украинские силы нанесли массированные удары по танкерам и фактически заблокировали морское движение. ВСУ стремятся перекрыть поставки для российских войск, дислоцированных на оккупированных территориях в материковой части Украины, путем нарушения поставок топлива и электроэнергии в Крым, а также закрытия логистических путей. Еще одна цель операции — сделать Крым непригодным для жизни россиян и вынудить их эвакуироваться. С 1 по 8 июля командование беспилотных систем Украины нанесло удары по более чем 50 энергетическим объектам в Крыму. Ранее были атакованы две мощные электрические подстанции «Севастопольская» и «Широкое» в Севастополе. Ряд энергетических объектов расположен в западной и северо-западной частях Крыма, где размещены средства российской ПВО – радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы. Жители городов Армянск и Красноперекопск, расположенных в северной части полуострова, пишут в социальных сетях, что уже больше недели остаются без электричества. У многих из-за этого нет воды. Местные жители считают ситуацию близкой к гуманитарной катастрофе. «За неделю нам ни на час не включили свет. Люди выкидывают продукты, лишаются работы и привычной жизни. В районах нет даже воды. В городе ее подают по четыре часа в день. Ходят слухи, что нам включают свет по несколько часов в день. Это неправда! Мы полностью обесточены», – говорится в анонимном заявлении из северного Крыма, распространенном крымскими пабликами.