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Суд в Испании вынес приговор брату премьер-министра

15:39 160

Суд в Испании вынес приговор брату премьер-министра Педро Санчеса, Давиду Санчесу, в связи со злоупотреблением служебным положением и запретил ему занимать должности на государственной службе в течение 9 лет. Об этом сообщает El Mundo.

14 июля суд в городе Бадахосе приговорил Давида Санчеса к 9-летнему запрету на занятие должностей на государственной службе за злоупотребление служебными полномочиями во время назначения на должность в провинциальном совете.

Аналогичные приговоры вынесены в отношении бывшего главы провинциального совета Бадахоса и экс-лидера отделения социалистов в Экстремадуре Мигеля Анхеля Гальярдо, а также друга Давида Санчеса Луиса Карреро. 

Напомним, весной под обвинениями в злоупотреблении влиянием и взяточничестве оказалась супруга премьера Санчеса Бегонья Гомес; в связи с этим она вынуждена согласовывать выезды за границу с судом и не смогла поехать на саммит НАТО.

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