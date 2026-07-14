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МИД Молдовы выразил протест послу России

15:48 917

Министерство иностранных дел Молдовы выразило протест российскому послу Олегу Озерову после обнаружения 13 июля на юге страны упавшего беспилотника. В ведомстве считают, что дрон может быть российским, сообщает молдавский телеканал Pro TV.

«Воздушное пространство Республики Молдова было незаконно пересечено беспилотником с зарядом взрывчатого вещества. Послу была вручена нота протеста молдавской стороны», — отметили в МИД.

В ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района Молдовы упал беспилотник. По данным Минобороны республики, БПЛА нес около 40 кг взрывчатки. О пострадавших не сообщалось.

В начале июня посла Озерова вызвали в молдавский МИД из-за падения беспилотника в Румынии 29 мая. Тогда пострадали четыре человека, 70 жителей были эвакуированы. Президент Румынии Никушор Дан заявлял, что дрон сбили украинские силы ПВО. Бухарест обвинил Москву в нарушении международного права. Олег Озеров отмечал, что румынские и молдавские власти не предоставляют никаких доказательств.

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