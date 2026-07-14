Иран и США вновь стреляют. А после ноября начнется глобальная война

В ночь на 14 июля Соединенные Штаты нанесли пятую волну ударов по объектам в Иране, который в свою очередь обстрелял союзников американцев в Персидском заливе. В сообщении Центрального командования США (CENTCOM) на платформе Х говорится, что эти атаки «еще больше ограничат возможности» Ирана по нанесению ударов по мирным гражданам и торговым судам в Ормузском проливе. Иранские СМИ заявили о многочисленных взрывах на острове Киш в Персидском заливе, в портовом городе Бушер, на острове Кешм в Ормузском проливе и в крупном портовом городе Бендер-Аббас на юге страны. Иордания и Бахрейн сообщали об атаках со стороны Ирана.

Международные биржи среагировали на очередную волну эскалации ростом нефтяных цен выше 85 долларов. После 10% скачка цен в понедельник, во вторник стоимость нефти Brent впервые за месяц превысила 85 долларов за баррель. Причиной стало заявление Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских судов и введении платы за проход в размере 20% от стоимости груза для всех остальных грузовых судов. 20-процентная плата, о которой заявил Трамп, эквивалентна примерно 30 миллионам долларов за полностью загруженные супертанкеры, перевозящие нефть. Цены на природный газ в Европе также резко выросли, достигнув самого высокого уровня за более чем три месяца. До начала войны с Ираном около одной пятой мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа проходили через Ормузский пролив. Комментируя haqqin.az происходящие в Персидском заливе события, известный израильский политолог и востоковед, главный редактор «Ориентал Экспресс» Михаил Бородкин cказал, что возобновление американо-иранских боевых действий пока не перешло в состояние широкомасштабной войны: «Обе стороны нашли и придерживаются приемлемого для себя уровня эскалации, не желая скатываться в полноценную войну. То есть иранский режим не может позволить себе пойти на какие бы то ни было уступки в отношении Соединенных Штатов. Фактическим властям в Тегеране – генералам КСИР нужно убедить сторонников режима внутри Ирана в том, что они одержали победу над США. Видимо, единственно приемлемый для них вариант демонстрации победы — это контроль над Ормузским проливом. Естественно, что американцы с этим никак не могут смириться, поэтому переговоры, которые они пытаются вести с иранской стороной, абсолютно бессмысленны».

По словам Бородкина, пропасть между позициями сторон так глубока, что невозможно прийти к какому-то соглашению. Поэтому «подобная эскалация будет тянуться до тех пор, пока Трампу это не надоест и он не примет какое-нибудь решение в ту или в иную сторону. По слухам, представители Катара и Пакистана пытаются вернуть обе стороны за стол переговоров, и не исключено, что состоится встреча переговорщиков США и Ирана. Но никакого реального результата эти переговоры, как и все предыдущие, не принесут». Эксперт отмечает, что в Иране ключевые решения, в том числе обстрел кораблей, плавающих по Ормузскому проливу «без разрешения» Тегерана, принимает не гражданская власть: президент, глава парламента, МИД, а военные КСИР, который подчиняется верховному лидеру: «Если он (верховный лидер) не живой или недееспособный, то они действуют самостоятельно в рамках своей доктрины, утвержденной много лет назад. Судя по всему, в Иране до сих пор сохраняется военное положение, которое дает большую самостоятельность в принятии решений генералам, командующим дивизиями. Им не нужно получать одобрение на каждую военную операцию. Сейчас ситуация такова, что если бы командование КСИР было против, то оно приказало бы перестать стрелять по кораблям. Раз они стреляют, значит, силовики и поддерживающая их ультраконсервативная или радикальная часть режима считают, что это приемлемо. А переговоры с американцами они считают недопустимой уступкой американцам. Поэтому иранские военные стараются помешать диалогу с США». Политолог с сомнением отнесся к заявлению Центрального командования о том, что Ормузский пролив открыт для судоходства: «Американцы хотят убедить мир, что контролируют ситуацию в проливе. Но там ситуация довольно запутанная. На самом деле у иранцев нет возможности остановить каждое судно, и это просто не нужно. Достаточно запускать беспилотники, чтобы страховые компании просто перестали страховать суда, и никто через пролив плыть не будет. С этой точки зрения, конечно, Иран контролирует судоходство в Ормузе. Но американцы продолжают говорить, что их флот прикроет торговые суда, иранцы ничего не контролируют. Возможно, это тоже правда, но идет борьба за мнение страховых компаний». Эксперт отметил, что вероятность возобновления полномасштабных боевых действий выше, чем шансы на достижение компромисса на переговорах: «В случае возобновления войны Израиль поступит так, как решат американцы. Отношения между Израилем и Америкой сейчас такие, что ему нельзя отказать Вашингтону. И если американцы нам скажут, что нужно ваше участие, Израиль будет в этом участвовать. Если они скажут, что мы без вас справимся, значит, Израиль будет простым наблюдателем. Конечно, это в том случае, если иранцы сами не атакуют Израиль, потому что на любую атаку со стороны Ирана израильтяне дадут ответ». На время принятия решения о полномасштабном возобновлении войны во многом влияют предстоящие этой осенью выборы в Кнессет и ноябрьские промежуточные выборы в США. «Израильское правительство будет уговаривать американцев не устраивать войну до выборов в Кнессет. Теоретически американцы также не хотят начинать войну до своих выборов, которые назначены на 3 ноября 2026 года. Поэтому возможно до начала ноября все будет примерно как сейчас. Если только у Трампа нет другого плана, согласно которому он хочет прийти на выборы уже с военной победой», — отметил израильский политолог. По мнению известного иранского ученого-арабиста, писателя Али Хусейна Нежата — соратника и переводчика экс-президента Ирана Абольхасана Банисадра, США в последние дни нанесли ощутимые удары по иранской военной и гражданской инфраструктуре: «Помимо военных баз, ПВО и складов оружия, нанесены удары по нескольким железнодорожным мостам и иранской инфраструктуре».