В Украине продлили военное положение и мобилизацию

За принятие закона «Об утверждении Указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине», регистрационный номер 15401, проголосовали 313 народных депутатов Украины.

Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения в Украине на три месяца, до 31 октября 2026 года.

Данным законом продлен на 90 дней, то есть с 2 августа по 31 октября 2026 года, срок действия военного положения в Украине.

Его поддержали 311 народных депутатов Украины.

Данным законом также на 90 дней, то есть до 31 октября, продлена всеобщая мобилизация в Украине.

Это уже 20-е голосование в парламенте по вопросу продления действия военного положения и всеобщей мобилизации. Оба законопроекта внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

28 апреля Верховная Рада проголосовала за президентские законопроекты, которыми продлен срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 2 августа 2026 года.