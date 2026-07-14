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Эрдоган едет в Катар

16:55 469

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в Доху, где выразит соболезнования в связи с кончиной Эмира-отца Катара Шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, возглавлявшего страну на протяжении 18 лет.

На период отсутствия турецкого лидера в Анкаре исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Джевдет Йылмаз.

Шейх Хамад бен Халифа Аль Тани правил Катаром с 1995 по 2013 год. В июне 2013 года он добровольно отрекся от престола в пользу своего сына, нынешнего эмира Шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

74-летний эмир похоронен на кладбище «Лусаил» в Дохе. В стране объявлен четырехдневный траур.

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