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Китаю не нужна новая российская труба

17:09 548

Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Кремль ждет замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, когда российский президент надеялся наконец договориться с председателем КНР Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам собеседников WSJ, Китай требует от Кремля радикального снижения стоимости газа: он готов подписать контракт на поставки, только если цена будет находиться на внутрироссийском уровне. А это около $50 за тысячу кубометров.

Китай и сейчас закупает газ «Газпрома» с существенными скидками к мировым ценам. В этом году он платит $258,8 за тысячу кубометров — на 39% меньше, чем другие клиенты российской компании в дальнем зарубежье ($420,2). В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР снизится до $223,9 за тысячу кубов, а скидка составит 34%.

Российская делегация, которая в мае ездила с Путиным в Пекин, «уперлась в стену», говорят источники WSJ: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала «Силу Сибири-2». Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и в 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома» в дальнем зарубежье.

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