Продлили арест экс-главе Гаха

В Сабаильский районный суд поступило представление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева, задержанного в ходе операции Службы государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает haqqin.az, в суде было рассмотрено представление, поданное на основании ходатайства следственного органа. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мусы Шекилиева продлена еще на 6 месяцев.

Отметим, что СГБ провела операцию в Исполнительной власти Гахского района в июне прошлого года. В результате операции был задержан глава исполнительной власти района Муса Шекилиев. Он обвиняется в присвоении государственного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

21 июня Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 14 октября прошлого года срок содержания под стражей также был продлен на 4 месяца.

Распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 21 июня, Муса Шабан оглы Шекилиев был освобожден от должности главы Исполнительной власти Гахского района.