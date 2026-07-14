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Венгерский министр требует «закрыть двери перед Россией»

17:40 191

Венгрия должна закрыть двери перед Россией в своей внешней политике. Такое мнение высказал во вторник, 14 июля, венгерский министр обороны Ромулус Русин-Сенди.

Как сообщает Telex, глава военного ведомства предложил пересмотреть внешнеполитические приоритеты: «Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками».

В ответ на вопрос о приоритетах национальной безопасности Русин-Сенди заявил, что для развития стратегии в этой области новое венгерское правительство должно учитывать интересы и ценности как своей нации, так и союзников. 

При этом глава Минобороны Венгрии обвинил российскую разведку в попытках «просочиться через заднюю дверь», не уточняя, что он имел в виду.

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