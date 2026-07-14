Братислава смотрит на Восток. И видит Азербайджан

Когда небольшая, но выделяющаяся высоким уровнем дохода и устойчивой экономикой центральноевропейская страна, у которой нет ни выхода к Каспию, ни особых исторических связей с Южным Кавказом, начинает выстраивать с Азербайджаном отношения по формуле «стратегическое партнерство», это повод присмотреться внимательнее. Первый официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан — не протокольная формальность и не дежурный обмен любезностями между главами государств. Тем более что Пеллегрини встретился с президентом Алиевым в самом сердце освобожденных территорий – в городе Шуша. Это следующий шаг в довольно быстро развивающемся сюжете, начало которому было положено визитом президента Алиева в Братиславу 8-9 декабря 2025 года. За истекшие полгода страны прошли путь от «интереса» друг к другу к тому, что в обеих столицах уже не стесняются называть партнерством с прицелом на десятилетия.

Показательна сама скорость. В межгосударственных отношениях, где на институционализацию связей обычно уходят годы, Баку и Братислава уместили в несколько месяцев визиты на высшем уровне, работу совместной межправительственной структуры и запуск конкретных проектов на земле — в буквальном смысле, поскольку словацкие компании принимают активное участие в восстановлении Карабахского региона Азербайджана. Такая динамика заслуживает объяснения, и оно лежит на пересечении таких тем, как торгово-экономические связи, сотрудничество в энергетической, военно-технической сферах, и того, что можно назвать поиском Баку «удобных партнеров» внутри Евросоюза. Газ как язык взаимопонимания Начнем с очевидного. Словакия — одна из стран ЕС, которая после прекращения транзита российского газа через Украину оказалась в уязвимом положении: значительная часть ее энергобаланса долгие годы строилась на трубе, идущей через территорию, переставшую быть надежной. Братислава публично и не раз выражала недовольство тем, как решался вопрос транзита, и это недовольство — не просто риторика, а следствие реальной зависимости, которую нужно было чем-то замещать. Еще в мае текущего года принимавший участие в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что Братислава обсуждает с Баку вопрос заключения долгосрочного газового контракта. «Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером. Единственный вопрос - как доставлять энергоресурсы в Центральную Европу. То есть речь не о том, хотим ли мы получать ваши энергоресурсы, а о том, как их доставить в Центральную Европу», - сказал Тараба. 19 мая вице-премьера Словакии принял президент Ильхам Алиев. В ходе встречи, согласно информации на официальном сайте главы государства, президент Алиев сообщил, что в настоящее время Азербайджан поставляет газ в 12 европейских стран, в том числе в 10 государств-членов Европейского союза, и подчеркнул возможность увеличения этой цифры в будущем. Действительно, Азербайджан в этой картине выглядит стратегическим партнером, а не ситуативным. Страна давно позиционирует себя не как разового поставщика газа, а как элемент региональной энергетической архитектуры — через TAP и TANAP, через Южный газовый коридор, через растущие поставки в Юго-Восточную и Центральную Европу. Для Словакии, которая ищет диверсификации не на словах, а на деле, азербайджанский газ — это надежный способ снизить зависимость от одного источника и одного маршрута одновременно. Здесь важно не преувеличивать: Азербайджан физически не может закрыть весь дефицит, который образуется у Европы. Но в логике диверсификации риска не обязательно быть основным поставщиком — достаточно быть одним из главных, причем предсказуемым. Именно предсказуемость, а не объемы, судя по всему, и стала главным товаром, который Баку предложил Братиславе. По словам министра экономики Словакии Денисы Саковой, Братислава планирует получать из Азербайджана 1,2 млрд кубометров газа в год после 2027 года. По ее словам, Азербайджан предлагает ряду стран Евросоюза пяти- и десятилетние контракты на поставку природного газа. В настоящее время республика потребляет около половины добываемого объема, остальное экспортирует. Однако для инвестиций в расширение добычи Баку необходимы долгосрочные контракты.

«Речь идет о поставках примерно 1,2 млрд кубометров газа в год из Азербайджана после 2027 года, когда мы уже не будем импортировать российский газ», - цитируют ее словацкие СМИ. Сакова сообщила, что завтра в Баку проведет переговоры с руководством SOCAR при участии представителей словацкой газовой компании SPP. Она также подчеркнула, что Словакия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве и готова предложить Азербайджану свои технологии и опыт. Кроме того, азербайджанская сторона представила словацкой делегации проект энергетического коридора для транзита электроэнергии из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана через Турцию в Европу. По оценке словацкого министра, этот проект обладает значительным потенциалом для европейского рынка. Средний коридор и словацкий автопром Второй сюжет — транспортный, и он интереснее, чем кажется на первый взгляд. Азербайджан методично выстраивал себя как наиболее устойчивый участок Среднего коридора — маршрута, который в условиях турбулентности вокруг традиционных путей через Россию и Красное море приобрел для Евросоюза, Китая и Центральной Азии значение не географической опции, а стратегической страховки. Словакия, не имеющая выхода к морю, но обладающая мощным промышленным и особенно автомобильным сектором, объективно заинтересована в маршрутах, которые снижают ее логистическую зависимость от портов Северной Европы и от нестабильных участков традиционных путей в Азию. Совместная рабочая группа по экономическому сотрудничеству, первое заседание которой прошло в Баку в сентябре 2024 года, - структура пока скромная, но симптоматичная. Стороны уже обсуждают повышение ее статуса до межправительственной комиссии, а это тот самый бюрократический индикатор, по которому опытный наблюдатель отличает намерения от деклараций: комиссии создаются под реальный объем работы, а не для протокола. Что здесь получает Азербайджан? Доступ к словацкому промышленному и технологическому потенциалу — прежде всего в автомобилестроении — в обмен на энергетические и «зеленые» проекты, которые Баку активно продвигает как часть собственной экономической модели. Обмен выглядит взаимовыгодным и без натяжек: словацкие компании получают точку входа на кавказский и центральноазиатский рынки через азербайджанский хаб, Баку — партнера с развитыми промышленными компетенциями внутри ЕС. Карабах отстраивается и словацкими руками Отдельного разговора заслуживает участие Словакии в восстановлении Карабаха — сюжет, который выходит далеко за рамки экономики. Как подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Словакии Петером Пеллегрини в расширенном составе в Шуше, «проведение восстановительных работ в Карабахе является одним из главных приоритетов нашего правительства, поэтому участие словацких специалистов имеет чрезвычайно важное значение». Отметим, что с сентября 2025 года компании Concargo и IMA ENERGY MMC ведут строительство индивидуальных жилых домов в селе Баш Гарвенд Агдамского района, а словацкое правительство выделило средства на строительство школы на 840 мест на освобожденных территориях.

Формально это про инфраструктуру и рабочие места для подрядчиков. По существу — про легитимацию. Каждая иностранная компания, работающая в Карабахе, каждое правительство, выделяющее деньги на школу в Карабахе, — это фактическое признание того, что регион является неотъемлемой частью Азербайджана и находится в процессе восстановления, а не в статусе «спорной территории», как его по-прежнему пытаются описывать некоторые структуры в Страсбурге и Брюсселе.

В данном контексте важно подчеркнуть, что сегодня президенты двух стран ознакомились с работами, проводимыми в селе Баш Гарвенд Агдамского района, и заложили фундамент здания полной средней школы имени Милана Растислава Штефаника, рассчитанной на 840 учащихся. Территория школы составляет 3 гектара. В здании будут 35 классных комнат, кабинеты технологий, военной подготовки, компьютерные классы, библиотека, физическая, биологическая и химическая лаборатории. Также будут созданы актовый и спортивный залы, буфет и другая необходимая учебная инфраструктура. Для обеспечения здания электроэнергией планируется установить солнечные батареи. На территории школы как для учеников, так и жителей будет создана большая спортивная площадка с беговой дорожкой, игровыми зонами, местами отдыха, будут разбиты зеленые зоны. Президенты Азербайджана и Словакии заложили фундамент школы. Братислава подставляет Баку свое плечо Здесь стоит перейти к еще одному интересному моменту — к политическому измерению, о котором предпочитают говорить обтекаемо, но которое, вероятно, и есть главная причина, почему отношения Азербайджана и Словакии развиваются именно с такой скоростью. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз публично разделял критику Ильхама Алиева в адрес предвзятых резолюций Европарламента по Азербайджану, замечая, что Брюсселю стоило бы заниматься собственными внутренними проблемами, а не читать лекции другим государствам. «Президент Алиев сказал правду, заявив, что Европарламенту следует прежде всего заниматься европейскими проблемами — а у нас их более чем достаточно, — а не распространять ложь и вмешиваться в дела других», — отметил он. Азербайджан давно и не без оснований указывает на избирательность европейских институтов, которые охотно принимают резолюции по правам человека в отношении одних стран и предпочитают не замечать сопоставимые проблемы у других. Наличие внутри самого Евросоюза правительства, готового публично озвучивать эту непоследовательность — причем на уровне премьер-министра, — имеет важное значение. Словакия при Фицо заработала репутацию суверенного государства, жестко отстаивающего собственные национальные интересы и ради этого готового идти против общеевропейского консенсуса. Для Братиславы сближение с Баку — это еще один элемент внешнеполитической самостоятельности, демонстрация того, что у маленькой страны в центре Европы может быть собственная, а не спущенная сверху повестка. Для Азербайджана — это партнер, который своей политикой подтверждает: единство европейской позиции по многим вопросам, включая Азербайджан, куда более условно, чем это представляют официальные брюссельские коммюнике. Университеты, стипендии и долгая игра Гуманитарный трек — стипендиальные программы для азербайджанских студентов, растущий интерес нашей молодежи к словацким университетам, культурные обмены — на фоне энергетики и политики может показаться второстепенным сюжетом. Это ошибка. Именно такие связи формируют горизонт отношений на десятилетия вперед, когда сегодняшние студенты станут дипломатами, инженерами и предпринимателями, для которых Братислава — не абстрактная точка на карте, а место, где прошли студенческие годы. Азербайджан в принципе методично инвестирует в такую «мягкую инфраструктуру» отношений — не только со Словакией, но и с другими партнерами в Центральной и Восточной Европе. Расчет здесь долгосрочный и вполне рациональный: институциональные связи переживают смену правительств, а личные — переживают даже смену эпох. Внимания также заслуживает сотрудничество Азербайджана и Словакии в области обороны и безопасности. Неслучайно в Шуше президент Пеллегрини подчеркнул: «Я очень рад, что наши министры обороны отлично сотрудничают в области безопасности и обороноспособности. Я также рад, что Словакия сможет продемонстрировать первые результаты нашего взаимодействия и соглашений на крупной оборонной выставке, которая пройдет в сентябре этого года в Баку». Что это значит на самом деле Если собрать всё вместе, картина получается более чем цельная. Азербайджан выстраивает вокруг себя пояс партнеров внутри Евросоюза, которые по разным причинам — энергетическим, экономическим, идеологическим — заинтересованы в самостоятельной, а не спущенной из Брюсселя повестке в отношении Баку. Словакия здесь не единственный, но на сегодня один из самых показательных примеров: страна без формальных связей с Южным Кавказом за полтора года превратилась в одного из активных сторонников азербайджанской позиции внутри ЕС.