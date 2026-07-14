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Азербайджан вернул Башимова на ту сторону Каспия

Инара Рафикгызы
17:58 708

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Туркменистана об экстрадиции гражданина Туркменистана Довлетгельди Башимова, 1979 года рождения, с целью привлечения его к уголовной ответственности. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Так, Башимов, объявленный в международный розыск по обвинению в совершении на территории Туркменистана в составе группы лиц по предварительному сговору преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением и перевозкой в целях сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, был выявлен и задержан в Азербайджане в марте 2026 года, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года было принято решение об экстрадиции обвиняемого, и последний в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджанской Республики был передан компетентному органу Туркменистана.

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