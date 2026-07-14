Нетаньяху грозит: «Ответ будет куда более мощным»

Израиль готов к любому развитию событий в свете новой эскалации вокруг Ирана. Если Иран ударит по Израилю снова, ответ будет «намного жестче прежнего». С таким предупреждением в адрес Ирана выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Не рассчитывайте, что будет тихо, если нападете на нас. И не ждите повторения того же самого - реакция будет совсем другой, куда более мощной», - заявил Нетаньяху, добавив, что времена, когда Израиль отвечал ударом послабее, прошли: «Мы уже сделали это иранской оси зла и будем делать то же самое с каждым, кто нас тронет», приводят его слова израильские СМИ.

Нетаньяху сказал, что Израиль готов к любому сценарию в Иране, хотя и не берется предсказывать, что там произойдет в ближайшее время: «Может случиться многое».

Предупреждение прозвучало во время начала очередного витка войны между США и Ираном. Рано утром 14 июля Центральное командование (CENTCOM) завершило почти пятичасовую серию ударов по иранским целям.