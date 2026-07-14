Фидана ждут в Киеве. А Украина и Турция будут свободно торговать

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в среду посетит Украину. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает «Европейская правда».

Сибига в соцсети Х приветствовал ратификацию Верховной Радой Украины Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией и анонсировал визит Фидана в Украину.

Глава МИД Украины заявил, что это соглашение открывает новую страницу в расширении торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между Анкарой и Киевом, создавая новые возможности для бизнеса и граждан обеих сторон.

14 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Турция ратифицировала Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной 2 августа 2024 года.