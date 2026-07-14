Лига чемпионов: «Сабах» в Англии против чемпиона Уэльса

Сегодня, в 21:30, по бакинскому времени в английском Освестри начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионом Уэльса ТНС и чемпионом Азербайджана «Сабахом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Матео Бускетсом Феррером.

В первой игре «Сабах» выиграл со счетом 2:0. Победитель этой пары во 2-м квалификационном раунде встретится с сильнейшим в противостоянии «Вардар» (Северная Македония) - КУПС (Финляндия). В первом матче финны выиграли в гостях со счетом 2:0. Проигравший же отправится во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с неудачником пары «Флора» (Эстония) - «Иберия 1999» (Грузия). Здесь в первой встрече, состоявшейся в Эстонии, победили грузины - 3:2.