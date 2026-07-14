Все идет к войне?

Ситуация в Ормузском проливе движется к настоящей войне, считает депутат иранского парламента Федахусейн Малки.

По его словам, недавние события вышли за рамки «конфликта» и движутся к «полномасштабной войне», написал он в соцсети X.

Малки заявил, что после решения президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) соглашения с США потеряли для исламской республики свою ценность: «Точно так же, как Трамп разорвал СВПД, по его собственным словам, он фактически проигнорировал и соглашение с Исламабадом; следовательно, это соглашение больше не имеет никакой ценности для исламской республики».