USD 1.7000
EUR 1.9365
RUB 2.2157
Подписаться на уведомления
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию
Новость дня
Начало нового периода... Алиев поздравляет Макрона и Францию

Все идет к войне?

18:45 1469

Ситуация в Ормузском проливе движется к настоящей войне, считает депутат иранского парламента Федахусейн Малки.

По его словам, недавние события вышли за рамки «конфликта» и движутся к «полномасштабной войне», написал он в соцсети X.

Малки заявил, что после решения президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) соглашения с США потеряли для исламской республики свою ценность: «Точно так же, как Трамп разорвал СВПД, по его собственным словам, он фактически проигнорировал и соглашение с Исламабадом; следовательно, это соглашение больше не имеет никакой ценности для исламской республики».

Трамп объявил: Ормуз открыт для всех, кроме иранцев
Трамп объявил: Ормуз открыт для всех, кроме иранцев новость дополнена
19:29 326
Ахмадинежад вышел в свет
Ахмадинежад вышел в свет обновлено 19:19
19:19 1747
Лига чемпионов: «Сабах» в Англии против чемпиона Уэльса
Лига чемпионов: «Сабах» в Англии против чемпиона Уэльса
18:36 736
Истребители, ракеты, авиабомбы для Украины
Истребители, ракеты, авиабомбы для Украины
19:05 693
Все идет к войне?
Все идет к войне?
18:45 1470
Нетаньяху грозит: «Ответ будет куда более мощным»
Нетаньяху грозит: «Ответ будет куда более мощным»
18:23 1257
Стамбул разыскивает Нетаньяху
Стамбул разыскивает Нетаньяху
17:34 1785
Продлили арест экс-главе Гаха
Продлили арест экс-главе Гаха
17:25 878
Россия ударила по Очакову из РСЗО: есть раненые, много разрушений
Россия ударила по Очакову из РСЗО: есть раненые, много разрушений ФОТО; обновлено 17:24
17:24 3971
Из всесоюзной здравницы – в поле битвы. Украина отрезает Крым со всех сторон
Из всесоюзной здравницы – в поле битвы. Украина отрезает Крым со всех сторон наш обзор
15:56 3400
ВМС Украины потопили российский «Изумруд»
ВМС Украины потопили российский «Изумруд» видео; обновлено 16:46
16:46 9258

ЭТО ВАЖНО

Трамп объявил: Ормуз открыт для всех, кроме иранцев
Трамп объявил: Ормуз открыт для всех, кроме иранцев новость дополнена
19:29 326
Ахмадинежад вышел в свет
Ахмадинежад вышел в свет обновлено 19:19
19:19 1747
Лига чемпионов: «Сабах» в Англии против чемпиона Уэльса
Лига чемпионов: «Сабах» в Англии против чемпиона Уэльса
18:36 736
Истребители, ракеты, авиабомбы для Украины
Истребители, ракеты, авиабомбы для Украины
19:05 693
Все идет к войне?
Все идет к войне?
18:45 1470
Нетаньяху грозит: «Ответ будет куда более мощным»
Нетаньяху грозит: «Ответ будет куда более мощным»
18:23 1257
Стамбул разыскивает Нетаньяху
Стамбул разыскивает Нетаньяху
17:34 1785
Продлили арест экс-главе Гаха
Продлили арест экс-главе Гаха
17:25 878
Россия ударила по Очакову из РСЗО: есть раненые, много разрушений
Россия ударила по Очакову из РСЗО: есть раненые, много разрушений ФОТО; обновлено 17:24
17:24 3971
Из всесоюзной здравницы – в поле битвы. Украина отрезает Крым со всех сторон
Из всесоюзной здравницы – в поле битвы. Украина отрезает Крым со всех сторон наш обзор
15:56 3400
ВМС Украины потопили российский «Изумруд»
ВМС Украины потопили российский «Изумруд» видео; обновлено 16:46
16:46 9258
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться