Истребители, ракеты, авиабомбы для Украины

«Украина объявляет о заказе первых 16 самолетов Rafale и их вооружения из запланированных 100… финансирование будет запрашиваться в рамках траншей займа в поддержку Украины 2026 и 2027 годов», — цитирует украинское агентство декларацию.

Украина закажет первые 16 французских многоцелевых истребителей Rafale, заявили президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в совместной декларации, передает Интерфакс-Украина.

Учеба украинских пилотов и технического персонала может начаться уже в 2026 году. После завершения подготовки Вооруженные силы Украины получат первые четыре самолета.

Вместе с истребителями Франция передаст широкий пакет вооружения, в том числе ракеты MICA и Meteor, авиабомбы AASM, лазерно-наводящие противодроновые ракеты и другие средства поражения классов «воздух – воздух» и «воздух – земля».

Кроме того, до конца 2026 года Франция позволит развернуть в Украине лицензионное производство авиабомб AASM и крылатых ракет SCALP.

Отдельный блок декларации посвящен укреплению украинской противовоздушной и противоракетной обороны. Украина заказала четыре новейших франко-итальянских комплекса SAMP/T NG и станет первым государством, которое будет применять их в боевых условиях. До конца 2026 года Франция развернет в Украине радиолокационную станцию GF300 как первый компонент новой системы ПВО. К моменту поставки SAMP/T NG Париж также передаст Украине два комплекса SAMP/T для временного использования.

До конца 2027 года Украина должна получить пять радаров GM400, а Франция и Италия ускорят передачу ракет Aster 30 к октябрю 2026 года.

Также Франция и Италия разрешат лицензионное производство ракет Aster 30 в Украине. Отдельно Париж будет поддерживать разработку украинских антибаллистических ракет-перехватчиков, в частности, проекта Freyja, с участием французских оборонных компаний.