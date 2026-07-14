Трамп объявил: Ормуз открыт для всех, кроме иранцев

«Ормузский пролив открыт для движения всех кораблей, за исключением Ирана из-за их лживого, жестокого, злонамеренного руководства, которое ведет их по пути полного уничтожения», — написал он в соцсети Truth Social.

В настоящее время Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме иранских, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп также заявил, что «решил заменить 20% компенсационного сбора США торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами. Эти инвестиции будут ОГРОМНЫМИ, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего».

По его словам, США таким образом смогут значительно нарастить число рабочих мест. Американский президент заверил, что Ормузский пролив «безусловно открыт» для любого судоходства, а нефть «течет как никогда раньше».

«Времена, когда Иран убивал сотни тысяч людей, прошли, и, что самое главное, У ИРАНА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!» — написал президент США в соцсети Truth Social.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вновь вводят морскую блокаду Ирана, обвинив Иран в нарушении достигнутых ранее договоренностей с Вашингтоном. Позднее он также сказал, что США, вероятно, возьмут под свой контроль Ормузский пролив.