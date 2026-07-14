Пожизненное за шпионаж на Иран

В Бахрейне три человека приговорены к пожизненному заключению за «шпионаж» в пользу Корпуса стражей исламской революции Ирана, сообщило во вторник Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на расследование террористических преступлений в стране.

Обвинение заявило, что подсудимые сотрудничали с «террористическим Корпусом стражей исламской революции Ирана» и лицами, действовавшими от его имени, с целью поддержки враждебных и «террористических» актов против Бахрейна и нанесения ущерба его интересам.