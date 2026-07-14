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Трамп призвал «иранцев быть готовыми»
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Трамп призвал «иранцев быть готовыми»

Российских чиновников призвали пересесть на велосипеды

19:57 929

Губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды на фоне дефицита топлива в регионе, сообщил он в своем телеграм-канале. Соответствующее поручение он дал на заседании оперативного штаба.

«Уважаемые главы, я вас очень всех прошу: внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить. Внутри района, думаю, вы отрегулируете свои планы таким образом, что минимизируете потребление бензина. С завтрашнего дня машины, пожалуйста, поставьте, и хватит уже тратить и без того дефицитные бензин и дизельное топливо», — цитируют Владимирова российские СМИ.

Губернатор также предложил депутатам краевой думы и муниципальных советов присоединиться к ограничению: «Аналогичные обращения — к муниципальным администрациям, к думе края и советам депутатов на местах. По оценке, это позволит ежемесячно экономить около 3 тысяч тонн топлива, которые останутся на рынке для других потребителей».

По его словам, ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно для физлиц, остается «очень плохой». В регионе пока не планируют вводить ограничения по доступу к АЗС для жителей по госномерам автомобилей или с использованием QR-кодов. По оценке губернатора, такие меры лишь приведут к росту очередей на заправках.

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