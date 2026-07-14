МУС «разрушат — кирпич за кирпичом»

Рубио обвинил МУС в том, что тот «ведет войну» против США не пулями или ракетами, а силой так называемого международного права.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена «ликвидировать» Международный уголовный суд, заявил госсекретарь США Марко Рубио, призвав другие страны присоединиться к этой кампании. Об этом сообщает CNN.

Журналисты отмечают, что конфликт начался еще с первого президентского срока Дональда Трампа, когда суд пытался расследовать вероятные военные преступления американских военных в Афганистане. Во время второго срока Трампа Вашингтон уже ввел ряд санкций против чиновников МУС из-за попыток расследовать действия США и Израиля против Ирана. В статье The Wall Street Journal Рубио написал, что США «демонтируют» МУС.

«Используя все инструменты, которые есть в распоряжении нашего правительства, работая вместе с каждым союзником, который готов действовать совместно с нами, мы разрушим МУС — кирпич за кирпичом, если это будет необходимо», — заявил он.

CNN отмечает, что Рубио в последнее время начал масштабную кампанию, направленную на дипломатическую изоляцию суда. США не только призывают страны отказаться признавать юрисдикцию МУС, но и предупреждают, что государства, которые продолжат поддерживать суд и одновременно получат американскую помощь, могут столкнуться с усиленным контролем и пересмотром сотрудничества.

По его мнению, учреждение «поддерживает и управляет мощной сетью левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств стран третьего мира, объединенных враждой в США».