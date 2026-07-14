Гусейнова экстрадируют в Азербайджан

Гражданин Азербайджана Тугай Гусейнов, обвиняемый в мошенничестве на 150 тысяч евро, будет экстрадирован из Черногории в Азербайджан, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Согласно информации, Гусейнов подозревается в присвоении денежных средств потерпевших под предлогом содействия в поступлении в магистратуру зарубежных университетов. После того как Гусейнов скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола в Баку. В результате оперативно-розыскных мероприятий Гусейнов был задержан на территории Черногории.

Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана проводит мероприятия по его экстрадиции.