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Трамп призвал «иранцев быть готовыми»
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Трамп призвал «иранцев быть готовыми»

Гусейнова экстрадируют в Азербайджан

20:27 846

Гражданин Азербайджана Тугай Гусейнов, обвиняемый в мошенничестве на 150 тысяч евро, будет экстрадирован из Черногории в Азербайджан, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Согласно информации, Гусейнов подозревается в присвоении денежных средств потерпевших под предлогом содействия в поступлении в магистратуру зарубежных университетов. После того как Гусейнов скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола в Баку. В результате оперативно-розыскных мероприятий Гусейнов был задержан на территории Черногории.

Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана проводит мероприятия по его экстрадиции.

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