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Трамп призвал «иранцев быть готовыми»
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Трамп призвал «иранцев быть готовыми»

Трамп призвал «иранцев быть готовыми»

20:48 962

Президент США Дональд Трамп заявил, что США «уничтожат» гору Пикакс в Иране, и предупредил, что Вашингтон продолжит наносить жесткие удары по этой стране, пишет Reuters.

«Мы собираемся уничтожить гору Пикакс. Скажите иранцам, чтобы они были готовы», — сказал Трамп.

«Мы внимательно наблюдаем за горой Пикакс. Никакой активности мы там не видим. Дела с ядерной программой у них (Ирана) идут неважно. Каждый раз, когда мы слышим о ней, мы ее подрываем. Так что они не любят об этом говорить. Но, вероятно, относительно скоро мы нанесем удар и по Пикаксу», — сказал Трамп.

Гора Пикакс, также известная как Коланг Газ Ла, представляет собой укрепленный комплекс с двумя глубоко спрятанными подземными тоннелями, расположенная рядом с иранским объектом по обогащению урана в Натанзе, который подвергся ударам США 22 июня 2025 года вместе с двумя другими иранскими ядерными объектами в Фордо и Исфахане.

По оценкам экспертов, этот объект находится вне зоны досягаемости даже самых мощных противобункерных бомб из арсенала США.

Al Jazeera пишет, что укрепленное подземное сооружение состоит из двух комплексов туннелей, а нахождение на большой глубине делает полное разрушение объекта маловероятным. Над объектом находятся «сотни метров» сплошной гранитной породы, отмечает телеканал.

В сентябре 2025 года The Washington Post (WP) сообщала со ссылкой на спутниковые снимки, что Иран ускорил строительство секретного военного объекта под горой Пикакс, с сооружением туннеля вглубь Загроса. Предназначение объекта в статье WP не уточнялось. Тегеран приступил к его строительству еще в 2020 году, заявляя, что он нужен для производства и сборки центрифуг для обогащения урана.

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