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Трамп призвал «иранцев быть готовыми»

«Самолет судного дня» в Иране?

21:11 622

Россия направила в Тегеран самолет Ту-214ПУ, оборудованный как воздушный командный пункт с защищенными каналами связи, сообщает The Times of India со ссылкой на данные Flightradar24.

Самолет оснащен зашифрованными каналами связи и системами управления, позволяющими координировать действия государственных и военных структур в условиях кризиса. Из-за этого его называют «самолетом судного дня». Ту-214ПУ эксплуатируется специальным летным отрядом «Россия», обычно перевозящим высшее руководство РФ.

Россия и Иран не сообщали о целях и составе миссии. Но вечером понедельника самолет перелетел в Пекин – за несколько часов до того, как США начали массированный обстрел военных целей в Иране.

Издание отмечает, что прибытие самолета может свидетельствовать о контактах высокого уровня между Москвой и Тегераном на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Официально цель его полета не сообщалась.

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