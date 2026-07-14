Кямаледдин Гейдаров и глава МВД Словакии обсуждают развитие сотрудничества

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на встрече было отмечено, что между Азербайджаном и Словакией сложились отношения стратегического партнерства, основанные на дружбе, взаимном уважении и сотрудничестве. Стороны подчеркнули наличие широкого потенциала для развития взаимодействия между профильными ведомствами двух стран.

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров 14 июля в Шуше встретился с министром внутренних дел Словакии Матушем Шутай-Эштоком.

Кямаледдин Гейдаров проинформировал словацкого министра о деятельности МЧС Азербайджана, в том числе о гуманитарном разминировании на освобожденных от оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура. Он выразил уверенность, что встреча станет основой для развития сотрудничества и обмена опытом в сфере гражданской обороны, оценки рисков, предупреждения чрезвычайных ситуаций и проведения спасательных операций.

Матуш Шутай-Эшток поблагодарил за теплый прием, отметил взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества между профильными структурами Азербайджана и Словакии в сфере управления чрезвычайными ситуациями.

Министры обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.