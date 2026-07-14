Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль должен вывести свои войска из Сирии и Ливана. Об этом сообщило во вторник издание Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц

Телефонный разговор состоялся после встречи Трампа с сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа на полях саммита НАТО. Трамп призвал Израиль начать передислокацию войск из Сирии и Ливана, указав на рост напряженности и нежелание местных властей видеть израильские силы.