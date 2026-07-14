Россия снова ударила по судам в Одесской области: уже трое погибших

По словам Кипера, российский беспилотник поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов. В результате была повреждена надстройка судна, на борту возник пожар, погибли два человека.

Какой именно порт подвергся атаке, он не уточнил.

Вечером 14 июля Россия атаковала еще одно судно в Одесской области, в результате погибли два человека, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Российские войска атаковали два торговых судна в акватории Черного моря, которые шли по морскому коридору под флагом Танзании и Либерии, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, погиб капитан одного из судов. 11 человек экипажа эвакуировали на берег, трое из них пострадали. Кипер не уточнил гражданство погибшего и пострадавших, а также не сообщил, каким оружием были атакованы суда.

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что в течение дня российские беспилотники поразили три сухогруза на рейде порта Одесса. По утверждению ведомства, атакованные суда были задействованы в «интересах ВСУ».

В Одесской области расположены крупные порты, через которые Украина экспортирует зерно и другую сельскохозяйственную продукцию. Основной судоходный коридор проходит вдоль побережья, а затем через территориальные воды Румынии.