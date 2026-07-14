Детали проекта новых санкций Америки против России

По словам собеседников издания, Трамп может ввести пошлины в размере до 100% против отдельных государств и частных лиц, содействующих продаже энергоносителей. Кроме того, законопроект включает положения о санкциях против российских оборонных, энергетических и финансовых объектов, а также «теневого флота».

Законопроект, составленный ныне покойным сенатором Линдси Грэмом, предусматривает меры против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, прежде всего Китая и Индии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Мы дорабатывали его на протяжении времени в ходе переговоров с торговым представителем США, а также с коллегами из Белого дома. Это был очень сложный, кропотливый и длительный процесс. Мы не хотим слишком широкого, грубейшего подхода», — заявил журналистам сенатор-демократ Ричард Блюменталь, работавший над законопроектом вместе с Грэмом.

Сенаторы от обеих партий и Белый дом более года дорабатывали законопроект, изначально предполагалось введение 500-процентных пошлин на товары из любой страны, закупающей российскую нефть, газ, уран и другую продукцию. Однако Белый дом не хотел, чтобы Конгресс вводил такие санкции, предоставив Трампу максимальную гибкость в его усилиях договориться о прекращении войны РФ против Украины, отмечает WSJ.

Собеседники издания рассказали, что нынешняя версия - компромиссный вариант, получивший поддержку республиканцев, демократов и Белого дома.

Команда Трампа утверждает, что президент поддерживает законопроект, который они хотят принять в память о Грэме, который умер 11 июля в возрасте 71 года.

В законопроект могут быть включены Иран и «Хезболла», заявил журналистам Дональд Трамп.

Один из репортеров спросил его, будет ли одобрен законопроект в течение ближайших одной-двух недель, и будет ли вообще одобрен. Трамп в ответ отметил, что Грэм очень сильно желал продвижения своей инициативы, и есть «хороший шанс», что это получится. «Я думаю, они могли бы добавить Иран, что было бы большим событием, если произойдет, они могут добавть и «Хезболлу», — сказал Трамп.

Американский лидер также сообщил, что введение вторичных санкций против Китая и Индии не обсуждалось.

В Белом доме накануне сообщили, что Трамп поддержит документ. Сам президент сказал, что пока не принял решение по поводу санкций.

Издание The Hill отмечало, что принятие законопроекта, разработанного еще в 2025 году, застопорилось, так как Трамп вел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По данным издания, последняя версия документа вдвое длиннее — в нем 61 страница.