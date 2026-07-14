Трамп снова о смерти Линдси Грэма: «ФБР зря тратит свое время...»

«Я не вижу в этом большого зла. Я знаю, что существует множество теорий заговора. Я думаю, что ФБР зря тратит свое время, если они этим занимаются», — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп засомневался в неестественном характере смерти американского сенатора Линдси Грэма. Об этом он заявил журналистам на открытой части встречи с иракским премьером Али аз-Зейди.

По его словам, причиной смерти сенатора стало редкое наследственное заболевание — закупорка артерий, а не чьи-то преступные действия. Трамп напомнил, что отец Грэма скончался примерно в том же возрасте и по той же причине. «Это состояние, которое очень трудно, практически невозможно выявить, и если это случается, сделать тут особо нечего», — добавил Трамп.

Ранее глава Белого дома отверг предположения о возможной причастности России к смерти сенатора Линдси Грэма. Американский лидер также рассказал, что незадолго до смерти разговаривал с Грэмом по телефону.

13 июля NBC News опубликовало видео, как агенты ФБР заходят в дом покойного сенатора. По словам официальных лиц, обыск проводился из соображений предосторожности, и ничто не указывает на какие-либо признаки преступления. Позже директор бюро Каш Патель написал на своей странице в X, что ФБР «оказывает помощь местным властям и предоставило все необходимые ресурсы» для расследования.

Сенатор умер 11 июля в возрасте 71 года. В его офисе сообщили, что причиной смерти стали осложнения болезни сердца. А судебно-медицинская экспертиза установила, что сенатор скончался от расслоения аорты, вызванного атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.