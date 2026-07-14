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Трамп призвал «иранцев быть готовыми»
Новость дня
Трамп призвал «иранцев быть готовыми»

США наносят новые удары по Ирану. Тегеран отвечает

видео; обновлено 22:48
22:48 879

Авиабаза США «Шейх-Иса» и база Пятого флота США в Бахрейне подверглись «интенсивным ракетным ударам», утверждает иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

По словам источника агентства, все самолеты, направлявшиеся в сторону Бахрейна, изменили свой курс и подали предупредительные сигналы.

Вооруженные силы Кувейта сообщили, что системы ПВО отражают атаки воздушных целей, обнаруженных в воздушном пространстве страны. Жителей предупредили, что слышимые в Кувейте взрывы связаны с перехватами ракет и беспилотников, и призвали соблюдать указания служб безопасности.

* * * 22:39

Вооруженные силы США нанесли новые авиаудары по Ирану, пишет ABC News со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, атака продолжается уже несколько часов. Информация о масштабах ударов и целях пока не приводится.

В то же время иранское агентство Fars со ссылкой на источники сообщило о взрывах на американской базе в Бахрейне.

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