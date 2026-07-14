Украинцы показали морской дрон Barracuda

Украинские военные впервые показали работу морского дрона Barracuda, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети ВМС Вооруженных сил Украины.

На видео видно, как дрон-камикадзе Barracuda незаметно приближается к заброшенному судну, которое россияне используют как наблюдательный пункт, после чего наносит удар. Затем в операцию вступает безэкипажный катер, оснащенный модулем неуправляемых ракет. Он атакует прибрежную полосу, где, по данным украинских военных, расположены укрытия россиян.

Следующим этапом становится запуск разведывательных и FPV-дронов с морского носителя БПЛА. В ВМС отметили, что такое взаимодействие нескольких типов беспилотных систем позволяет более эффективно выявлять и поражать силы противника.