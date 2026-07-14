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Миллионы баррелей российской нефти в море

14 июля 2026, 23:24 1310

Российские нефтяные компании, вынужденные вывозить за рубеж рекордные объемы нефти из-за украинских ударов по НПЗ, не могут найти покупателей на свои баррели, пишет Bloomberg со ссылкой на статистику судовых перевозок.

По состоянию на 13 июля в судах, превращенных в плавучие хранилища, находилось 136 млн баррелей российской нефти. С начала июня этот объем вырос на 12 млн баррелей, с начала мая — на 23 млн. Некоторые танкеры уже несколько недель стоят в море без движения в ожидании покупателей, пишет Bloomberg. Так, пять судов с нефтью Urals встали на якорь у средиземноморского побережья Египта, еще пять застряли близ архипелага Риау, к востоку от Сингапура, — на одной из популярных «стоянок» для теневого флота. Танкеры с нефтью Sokol и Sakhalin Blend, добываемой на Дальнем Востоке, также вынуждены неделями простаивать море, чтобы дождаться перегрузки на крупные суда.

Увеличению экспорта сырой нефти способствуют удары Украины по НПЗ, из-за которых переработка упала примерно на треть, породив топливный кризис, дефицит бензина и дизеля в подавляющем большинстве российских регионов. Не имея возможности переработать нефть, компании отправляют на экспорт все бόльшие ее объемы.

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