Загребское «Динамо», «Црвена Звезда»… С кем «Сабах» может сыграть в 3-м раунде Лиги чемпионов?

Футбольный клуб «Сабах» прошел клуб ТНС из Уэльса (2:0, 2:1) и вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там чемпион Азербайджана встретится с финским клубом КуПС («Куопион Паллосеура») из города Куопио. Первый матч 21 или 22 июля подопечные Вальдаса Дамбраускаса проведут дома, ответный - 28 или 29 июля в Финляндии.

Однако жеребьевка 3-го квалификационного раунда состоится раньше игр 2-го этапа - 20 июля. Кто может достаться «Сабаху» в 3-м раунде?

Пара «Сабах» - КуПС с рейтингом в 14 баллов будет «несеянной» при жеребьевке. Победителю этого противостояния могут достаться:

«Црвена Звезда» (Сербия), если пройдет победителя пары «Ларн» (Северная Ирландия) - «Тре Фьори» (Сан-Марино);

победитель пары «Тун» (Швейцария) - «Динамо» (Загреб, Хорватия);

победитель пары «Иберия 1999» (Грузия) - «Слован» (Словакия);

победитель пары «Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша);

«Целе» (Словения), если пройдет победителя пары «Петрокуб» (Молдова) - «Эгнатия» (Албания);

«Омония» (Кипр), если пройдет победителя пары «Сутьеска» (Черногория) - «Кайрат» (Казахстан).

Победители в парах «Ларн» - «Тре Фьори» (первый матч - 1:0), «Петрокуб» - «Эгнатия» (первый матч - 1:1) и «Сутьеска» - «Кайрат» (первый матч - 1:2) определятся сегодня и завтра.