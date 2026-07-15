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У берегов Одессы атаковано судно с гражданами Азербайджана

заявление МИД
00:15 768

Гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, подверглось атаке дронов у побережья Одессы примерно в 15:15 по местному времени (16:15 по Баку). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

«На борту судна находились 11 граждан Азербайджанской Республики. По имеющейся информации, за исключением капитана судна — гражданина Азербайджана, остальные члены экипажа доставлены на берег в Одессе. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время принимаются меры по поиску капитана судна. Посольство Азербайджана в Украине поддерживает постоянный контакт с соответствующими органами и предпринимает необходимые меры для оказания гражданам Азербайджана консульской помощи», — говорится в сообщении МИД.

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