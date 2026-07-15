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США возобновили блокаду Ирана

00:36 425

Американские вооруженные силы возобновили блокаду портов Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Американские войска возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы и обратно», - говорится в сообщении.

Режим блокады вступил в действие в 16:00 по времени Восточного побережья США (в полночь по Баку).

Командование указало, что в настоящее время на Ближнем Востоке действуют более 20 военных кораблей ВМС США и сотни военных самолетов: «Американские силы сохраняют бдительность, боеспособность и готовность к действиям».

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