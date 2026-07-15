Трамп анонсировал вывод американских войск из Ирака

Соединенные Штаты считают, что размещение американских войск в Ираке больше не требуется, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Заиди.

«Мы не думаем, что нам нужны там военные. Это очень большая операция, сейчас нефтяные компании заходят и заключают соглашения с Ираком, - сказал он. - Мы готовы помочь и защитить их, но не думаем, что это будет необходимо».

По утверждению Трампа, самым крупным оппонентом Ирака был Иран, однако «Иран был сильно дестабилизирован и их военная мощь представляет всего лишь малую толику от того, что было четыре месяца назад».

Президент США также считает, что правительству Ирака нужно самостоятельно решить, оставаться ли в составе Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Ранее агентство Shafaq News со ссылкой на источники информировало, что власти Ирака рассматривают возможность выхода из ОПЕК, если она отклонит предложение Багдада увеличить его квоту на добычу сырья.

1 мая из ОПЕК и ОПЕК+, в которую входят 11 государств вышли ОАЭ.