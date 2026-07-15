ЧМ-2026: Испания не оставила шансов Франции и вышла в финал

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. Сегодня в Далласе испанцы переиграли Францию, считавшуюся многими главным фаворитом мундиаля. Испания победила со счетом 2:0.

Счет был открыт на 22-й минуте. С пенальти отличился Микель Оярсабаль. Сфолил Люка Динь. Он нарушил правила на Ламине Ямале.

Второй мяч на 58-й минуте забил Педро Порро. Он сыграл в стенку с Дани Ольмо и оказался с глазу на глаз с голкипером. Порро не промахнулся - 2:0.

Сборная Франции в этом матче не была похожа на себя. Испанцы не позволили французам показать тот футбол, который они демонстрировали на протяжении всего чемпионата.

В финале Испания сыграет с победителем другого полуфинала, в котором завтра встретятся Англия и Аргентина. Ну а Франция сыграет в матче за 3-е место.