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Трубопровод в обход Ормуза

01:23 763

Соединенные Штаты ведут переговоры о строительстве трубопровода, который позволит транспортировать нефть из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Рассматриваются разные варианты, но обсуждения сосредоточены на ремонте трубопровода Киркук - Банияс, соединяющего северные месторождения Ирака с сирийским портом Банияс. По словам собеседников агентства, спецпосланник США по Сирии и Ираку Томас Баррак обсудил возобновление работы Киркук - Банияса с представителями обеих стран и компаниями, включая американскую нефтедобывающую компанию Chevron.

Представитель Госдепартамента США в разговоре с Bloomberg подтвердил поддержку усилий Ирака и Сирии по расширению торговых путей.

Трубопровод Киркук - Банияс не работает более 20 лет. Он был запущен в 1952 году, однако в 1980-х из-за ирано-иракской войны был остановлен. В 2000 году его работу ненадолго возобновили, однако окончательно трубопровод перестал работать в 2003 году после серьезных повреждений инфраструктуры во время вторжения США в Ирак.

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