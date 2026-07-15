Трубопровод в обход Ормуза

Соединенные Штаты ведут переговоры о строительстве трубопровода, который позволит транспортировать нефть из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Рассматриваются разные варианты, но обсуждения сосредоточены на ремонте трубопровода Киркук - Банияс, соединяющего северные месторождения Ирака с сирийским портом Банияс. По словам собеседников агентства, спецпосланник США по Сирии и Ираку Томас Баррак обсудил возобновление работы Киркук - Банияса с представителями обеих стран и компаниями, включая американскую нефтедобывающую компанию Chevron.

Представитель Госдепартамента США в разговоре с Bloomberg подтвердил поддержку усилий Ирака и Сирии по расширению торговых путей.

Трубопровод Киркук - Банияс не работает более 20 лет. Он был запущен в 1952 году, однако в 1980-х из-за ирано-иракской войны был остановлен. В 2000 году его работу ненадолго возобновили, однако окончательно трубопровод перестал работать в 2003 году после серьезных повреждений инфраструктуры во время вторжения США в Ирак.