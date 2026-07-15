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Полиция считает убийство экс-министра спланированным

02:25 240

Убийство бывшего депутата британской Палаты общин Энн Виддекомбявлялось «целенаправленной атакой», заявило полицейское подразделение по борьбе с терроризмом в Лондоне, расследующее это преступление, передает Deutsche Welle.

Задержанный ранее 28-летний мужчина подозревается в убийстве и терроризме, заявил глава антитеррористической полиции Лоуренс Тейлор во вторник, 14 июля. При этом полиция рассматривает «несколько версий». «Мы продолжаем работать над тем, чтобы выяснить масштабы планирования и подготовки, а также мотивы этого нападения», - заявил Тейлор.

Издание The Times ранее сообщило, что полиция в ходе расследования обнаружила материалы, которые указывают на политические мотивы преступления. Полиция также выясняет, планировал ли подозреваемый нападения на других политиков и могут ли быть причастны к убийству Виддекомб иностранные государства.  

28-летний гражданин Британии, подозреваемый в убийстве, был задержан в субботу утром, а в понедельник — арестован повторно, уже по подозрению в совершении, подготовке или подстрекательству к теракту.

Тело 78-летней Энн Виддекомб было найдено 9 июля в ее доме в Хейтор-Вейл на юго-западе Великобритании, но правоохранительные органы сообщили о произошедшем 10 июля. На следующий день в графстве Южный Йоркшир был задержан 28-летний британец по подозрению в убийстве. Первоначально британские правоохранители заявляли, что не считают убийство Виддекомб связанным с терроризмом, а расследованием занималась полиция Девона и Корнуолла.

Энн Виддекомб была депутатом Палаты общин от Консервативной партии с 1987 по 2010 год и получила известность, критикуя право женщин на аборт и расширение прав ЛГБТ-сообщества. Она была сторонницей возвращения смертной казни в Великобритании. С 1990 по 1997 год Виддекомб занимала различные посты в правительстве Джона Мейджора - была замминистра соцобеспечения, замминистра по делам занятости и замминистра внутренних дел.

С 2023 года выступала спикером партии Reform UK, которую основал британский правый популист Найджел Фарадж. Известна антимигрантской риторикой.

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