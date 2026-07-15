Вашингтон, Багдад и Дамаск вспомнили про Банияс. Ирак уводят от Ирана

Британские СМИ сообщают, что Великобритания планирует возобновить работу 800‑километрового нефтепровода Киркук-Банияс, проходящего вдоль средиземноморского побережья Сирии, в рамках усилий Ирака, Сирии и США по снижению контроля Ирана над Ормузским проливом.
Отмечается, что посол США в Турции и специальный представитель по Сирии и Ираку Томас Баррак работает над деталями соглашения. Ожидается, что в рамках нынешней поездки в США премьер-министр Ирака Али аз-Заиди также посетит Техас — главный энергетический центр США. По утверждениям СМИ, Баррак, которого называют «губернатором» Трампа по Ближнему Востоку, установил деловые отношения с новым премьер‑министром Ирака, пришедшим в политику из бизнес‑среды. Сообщается, что Баррак убедил Заиди в том, что нефтепровод Банияс может стать моделью для бизнес‑проектов в регионе Леванта.
Нефтепровод Банияс был построен в 1952 году Иракской нефтяной компанией и имел пропускную способность около 300 тысяч баррелей в сутки. Однако трубопровод, предназначенный для транспортировки иракской нефти через Средиземное море на европейские рынки, регулярно закрывался из‑за войн в регионе. В 1980‑х, после того как Сирия поддержала Тегеран в ирано‑иракской войне, Багдад перекрыл трубопровод. По окончании войны его вновь ввели в эксплуатацию, но в 2003 году он был серьезно поврежден в ходе вторжения США в Ирак и фактически стал непригодным для использования. После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году значительная часть трубопровода была демонтирована и продана террористическими организациями.
А сирийцы-то ничего не знают
После свержения режима Башара Асада в конце 2024 года новое правительство Сирии и власти Ирака рассматривали возможность восстановления нефтепровода, но переговоры провалились. Эксперты отмечали, что шиитское правительство Багдада опасалось сотрудничества с суннитскими группами, пришедшими к власти в Сирии. Тем не менее правительство аш-Шараа, получившее открытую поддержку Турции, Катара и Саудовской Аравии, в короткие сроки добилось международной легитимности. Администрация Трампа отменила многие санкции против Сирии, включая санкции против «Хайят Тахрир аш‑Шам» (ХТШ). На саммите НАТО в Анкаре на прошлой неделе Трамп назвал аш-Шараа «фантастическим лидером» и объявил о выводе Сирии из списка государств — спонсоров терроризма, в котором Дамаск находился с 1979 года.
По мнению экспертов, получение легитимности новым сирийским правительством и кризис вокруг Ормуза усилили интерес Багдада к Дамаску. Ирак, экспортирующий большую часть своей нефти через Ормузский пролив, оказался одной из стран, наиболее пострадавших от иранской блокады. Несмотря на влияние проиранских групп внутри правительства, Ирак не смог экспортировать нефть через Ормуз во время кризиса.
В комментарии для haqqin.az член Сирийского туркманского меджлиса, генеральный секретарь Национальной туркманской коалиции Эйхем Чамур, чей офис расположен в Алеппо, подтвердил, что Багдад изменил свое отношение к Дамаску перед войной между США и Ираном.
«Реальность войны показала, что Ирак, желающий вывести свою нефть на европейский рынок, зависит от Турции и Сирии», — заявил политик.
Британские СМИ сообщали, что министр иностранных дел Сирии Асад аш‑Шейбани должен был отправиться в США вместе с премьер‑министром Ирака Али аз-Заиди для участия в церемонии подписания соглашения по нефтепроводу Банияс. Однако Чамур напомнил, что сирийское правительство не делало официальных заявлений по этому поводу.
«В местных СМИ публикуются аналитические материалы о возможном восстановлении нефтепровода Банияс. В прошлом этот трубопровод транспортировал не только иракскую нефть, но и нефть из восточных районов Сирии к Средиземному морю. Однако правительство не делало официальных заявлений ни о повторном открытии трубопровода, ни о том, что Шейбани подпишет соглашение», — подчеркнул он.
Сирийский политик отметил, что полностью разрушенная трубопроводная линия требует масштабного ремонта, включая строительство новых резервуаров, насосов и электрических систем.
«Возможно, трубопровод придется прокладывать заново, а это может занять четыре‑пять лет», — добавил Чамур.
Анкара не видит альтернативы
Тем временем обсуждается вопрос о том, снизит ли транспортировка иракской нефти через Сирию роль Турции в энергетическом транзите. Иракская нефть много лет доставляется в Европу через Ормузский пролив и по нефтепроводу Киркук - Джейхан. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар предложил продлить линию до Персидского залива как альтернативу Ормузу. Источники haqqin.az в Анкаре утверждают, что восстановление Банияса не станет препятствием для Киркук - Джейхан.
«Рассматривается несколько проектов, которые могут стать альтернативой Ормузу. Среди них называется продление линии Киркук - Джейхан до Басры и Банияс. Эти маршруты не мешают друг другу, наоборот, как и предполагается, увеличивают разнообразие», — подчеркнул источник, знакомый с переговорами.