Вашингтон, Багдад и Дамаск вспомнили про Банияс. Ирак уводят от Ирана

Отмечается, что посол США в Турции и специальный представитель по Сирии и Ираку Томас Баррак работает над деталями соглашения. Ожидается, что в рамках нынешней поездки в США премьер-министр Ирака Али аз-Заиди также посетит Техас — главный энергетический центр США. По утверждениям СМИ, Баррак, которого называют «губернатором» Трампа по Ближнему Востоку, установил деловые отношения с новым премьер‑министром Ирака, пришедшим в политику из бизнес‑среды. Сообщается, что Баррак убедил Заиди в том, что нефтепровод Банияс может стать моделью для бизнес‑проектов в регионе Леванта.

Британские СМИ сообщают, что Великобритания планирует возобновить работу 800‑километрового нефтепровода Киркук-Банияс, проходящего вдоль средиземноморского побережья Сирии, в рамках усилий Ирака, Сирии и США по снижению контроля Ирана над Ормузским проливом.

Нефтепровод Банияс был построен в 1952 году Иракской нефтяной компанией и имел пропускную способность около 300 тысяч баррелей в сутки. Однако трубопровод, предназначенный для транспортировки иракской нефти через Средиземное море на европейские рынки, регулярно закрывался из‑за войн в регионе. В 1980‑х, после того как Сирия поддержала Тегеран в ирано‑иракской войне, Багдад перекрыл трубопровод. По окончании войны его вновь ввели в эксплуатацию, но в 2003 году он был серьезно поврежден в ходе вторжения США в Ирак и фактически стал непригодным для использования. После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году значительная часть трубопровода была демонтирована и продана террористическими организациями.

А сирийцы-то ничего не знают

После свержения режима Башара Асада в конце 2024 года новое правительство Сирии и власти Ирака рассматривали возможность восстановления нефтепровода, но переговоры провалились. Эксперты отмечали, что шиитское правительство Багдада опасалось сотрудничества с суннитскими группами, пришедшими к власти в Сирии. Тем не менее правительство аш-Шараа, получившее открытую поддержку Турции, Катара и Саудовской Аравии, в короткие сроки добилось международной легитимности. Администрация Трампа отменила многие санкции против Сирии, включая санкции против «Хайят Тахрир аш‑Шам» (ХТШ). На саммите НАТО в Анкаре на прошлой неделе Трамп назвал аш-Шараа «фантастическим лидером» и объявил о выводе Сирии из списка государств — спонсоров терроризма, в котором Дамаск находился с 1979 года.

По мнению экспертов, получение легитимности новым сирийским правительством и кризис вокруг Ормуза усилили интерес Багдада к Дамаску. Ирак, экспортирующий большую часть своей нефти через Ормузский пролив, оказался одной из стран, наиболее пострадавших от иранской блокады. Несмотря на влияние проиранских групп внутри правительства, Ирак не смог экспортировать нефть через Ормуз во время кризиса.

В комментарии для haqqin.az член Сирийского туркманского меджлиса, генеральный секретарь Национальной туркманской коалиции Эйхем Чамур, чей офис расположен в Алеппо, подтвердил, что Багдад изменил свое отношение к Дамаску перед войной между США и Ираном.

«Реальность войны показала, что Ирак, желающий вывести свою нефть на европейский рынок, зависит от Турции и Сирии», — заявил политик.