«Джинны и шайтаны попутали, вот и убил мать…»

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Суд вынес громкий вердикт в Гяндже
Инара Рафикгызы
10:00 1406

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение дела 39‑летнего Эмина Велиева, обвиняемого в убийстве собственной матери и покушении на убийство жены.

Эмин Велиев с матерью

Следствие установило, что Велиев ударился в религию и долгое время требовал от своей матери Зои Ахмедовой и супруги Жали Йолчуевой строго соблюдать религиозные обряды. Женщины отказывались выполнять его требования, что усиливало напряженность в семье. В один момент Велиев решился на убийство.

Трагедия произошла ночью 31 января. Между членами семьи вспыхнул очередной конфликт. Не сдержав эмоций, Велиев нанес супруге несколько ножевых ударов прямо на глазах детей. Мать попыталась защитить невестку и отобрать нож, но сама стала жертвой нападения. От полученных ран женщина скончалась на месте. После случившегося Велиев попытался скрыться, но вскоре был задержан. На допросе он признал себя виновным частично, утверждая, что не помнит деталей и в ту ночь «был не в себе». В произошедшем обвинял неких «джиннов» и «шайтанов». При задержании у него обнаружили наркотики. Он признался, что около пяти лет употреблял их из‑за сильных головных болей и даже выращивал наркотические растения дома, чтобы не тратить деньги на покупку.

Супруга подсудимого рассказала в суде, что муж разбудил ее ночью и начал наносить удары ножом. На шум прибежали дети и свекровь, но Велиева это не смутило.

Йолчуева также сообщила, что за несколько часов до трагедии муж избил ее, и она обратилась к его родственникам, говоря, что ему нужна медицинская помощь.

Родные погибшей подтвердили, что Велиев и раньше конфликтовал с матерью и проявлял насилие. Семья долгое время жила в Новочеркасске, а в 2010 году вернулась в родное село Фахралы в Геранбойском районе. Велиев участвовал в 44‑дневной войне, был ранен в ногу, получил тяжелую контузию и стал инвалидом. После возвращения его поведение резко изменилось: он часто нервничал, становился агрессивным, иногда плакал, как ребенок. Его неоднократно лечили в разных медучреждениях, включая специализированную больницу в поселке Маштага.

За участие в боях он был награжден медалями «За освобождение Джебраила», «За освобождение Лачина», «За освобождение Губадлы» и «За службу Родине».

Суд признал Эмина Велиева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 с половиной лет с отбыванием в учреждении строгого режима.

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