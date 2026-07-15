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Сотрудники МЧС потушили цистерну с топливом

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09:59 464

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании бензовоза в Бинагадинском районе города Баку, около Бакинского международного автовокзального комплекса.

В связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в кабине грузового автомобиля марки Mercedes, перевозившего в прицепе тридцать одну тонну дизельного топлива, было потушено в короткие сроки. Пожарные не позволили огню перекинуться на цистерну и предотвратили тяжелые последствия.

В результате пожара сгорела кабина автомобиля.

Пострадавших нет.

Находившаяся в прицепе цистерна с топливом была защищена от огня.

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