Сотрудники МЧС потушили цистерну с топливом

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании бензовоза в Бинагадинском районе города Баку, около Бакинского международного автовокзального комплекса.

В связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в кабине грузового автомобиля марки Mercedes, перевозившего в прицепе тридцать одну тонну дизельного топлива, было потушено в короткие сроки. Пожарные не позволили огню перекинуться на цистерну и предотвратили тяжелые последствия.

В результате пожара сгорела кабина автомобиля.

Пострадавших нет.

Находившаяся в прицепе цистерна с топливом была защищена от огня.