Avant Group: новые стандарты современной городской архитектуры

На современном рынке недвижимости формула успеха измеряется не только квадратными метрами. Главное — то, насколько гармонично проект интегрируется в городскую среду, сколько комфорта, функциональности и возможностей он предоставляет своим резидентам. Сегодняшний покупатель ищет не просто «четыре стены», а продуманную инфраструктуру, стратегически выгодное расположение и новый уровень качества жизни.

Зарекомендовав себя как одного из лидеров строительной отрасли Азербайджана, компания Avant Group представляет концептуальные проекты, которые меняют архитектурный облик столицы и задают новые стандарты современного градостроительства.

В каждом своем проекте Avant Group находит безупречный баланс между динамикой мегаполиса и личным комфортом:

• Широкое межкорпусное пространство и визуальная свобода. Во всех комплексах компании за основу взяты строгие градостроительные нормативы. Дома возводятся не просто как бетонные конструкции, а как современные жилые экосистемы, ориентированные на человека. При проектировании между зданиями предусматриваются максимально возможные расстояния, что гарантирует беспрепятственный доступ естественного света в каждую квартиру, обеспечивает отличную циркуляцию воздуха и дарит жителям ощущение простора, приватности и визуальной свободы.

• Озеленение и экологичность. Продуманный ландшафтный дизайн, зеленые зоны внутри комплексов и прогулочные аллеи создают настоящий оазис тишины и спокойствия в самом сердце мегаполиса.

• Энергоэффективность и современные фасадные решения. Использование теплоизоляционных плит из каменной ваты в фасадных системах позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в квартирах. Благодаря этой технологии дома сохраняют тепло зимой и прохладу летом. Высокий уровень тепло- и шумоизоляции обеспечивает максимальный комфорт проживания и помогает существенно снизить расходы на отопление и кондиционирование.