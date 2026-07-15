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От Сахиль до «Сахиль»: с ветерком на новом экспресс-маршруте

10:40 939

В рамках стратегии по кардинальному повышению качества обслуживания населения и удовлетворению пассажирского спроса на столичные дороги запущен новый экспресс-маршрут № 149Е, что стало еще одним важным шагом на пути формирования эффективной и интегрированной сети автобусных перевозок.

Новая линия напрямую связала один из самых густонаселенных пунктов — поселок Сахиль Гарадагского района столицы - со станцией метро «Сахиль». Это очередной этап последовательной работы Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, нацеленной на улучшение транспортной доступности, позволяющей сближать отдаленные районы с центральными кварталами столицы.

Центр притяжения: быстрый доступ к одной из востребованных станций метро

Приоритетом нового экспресс-маршрута является обеспечение максимального удобства пассажиров: № 149Е предоставляет уникальную возможность быстро, безопасно и с высоким уровнем комфорта добираться до многолюдного центрального квартала Баку. Станция метрополитена «Сахиль» традиционно выступает одним из ключевых центров притяжения для работающего населения, студентов и гостей столицы, и теперь путь из поселка Сахиль до этого важнейшего транспортного узла стал прямой линией, избавляющей от необходимости совершать утомительные пересадки.

Комфорт высокого класса в часы пик и в обход заторов

Запуск экспресса предоставляет лицам, дорожащим своим временем, реальную возможность добираться до города и обратно в разы быстрее благодаря оптимизированной схеме движения и статусу «экспресса».

Высокое качество обслуживания на маршруте гарантируют и комфортабельные транспортные средства. Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, на линию запущены 6 современных лайнеров марки Neoplan, график движения которых составлен строго с учетом периодов роста интенсивности пассажиропотока. Автобусы обслуживают граждан только в пиковые часы - с 06:45 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера. Интервал движения при этом составляет 15–20 минут.

На пути следования экспресс-маршрута в качестве остановок обозначены следующие адреса: станция метро «Сахиль», площадь Государственного флага, Центр транспортного обмена «Локбатан», Сальянское шоссе 16, полная средняя школа № 253 в поселке Сахиль, Бакинское профессиональное училище № 16, полная средняя школа № 319, улица Махаррама Сеидова, 168, ясли-детский сад № 301 и специальная школа-интернат № 9. Как видно, большинство остановок расположено на территории поселка Сахиль, у важнейших социальных и образовательных объектов.

Запуск нового экспресс-маршрута не только позволяет пассажирам сократить время в пути и комфортно добираться в центр города и обратно в пиковые часы, но и вносит вклад в создание доступной и эффективной транспортной связанности в целом. 

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